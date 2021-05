Die SPD muss sich für die Bundestagswahl im Herbst 2021 neu aufstellen. Die 67 Jahre alte Doris Barnett, die dem Bundestag seit 1994 angehört, zieht sich aus der Politik zurück. Mit Christian Schreider (Friesenheim) und Nils Max (Maxdorf) gibt es zwei Bewerber. Doch die Entscheidung verzögert sich wegen Corona.

Die SPD in Ludwigshafen und Frankenthal sowie in weiten Teilen des Rhein-Pfalz-Kreises muss mit Blick auf die nächste Bundestagswahl einen Generationswechsel meistern. Doris Barnett zieht sich wie angekündigt zurück. Sie war 2017 als Fünfte der Landesliste in den Bundestag eingezogen. Mit Christian Schreider (48) und Nils Max (35) gibt es zwei Bewerber um die Nachfolge. Am 1. Dezember sollte der neue Wahlkreiskandidat gekürt werden. Doch daraus wird wegen Corona nichts. Die Wahlkreiskonferenz wird verschoben, ein neuer Termin ist derzeit nicht klar. Ärgerlich für die SPD, da so Zeit verstreicht, in der der neue Kandidat bereits hätte loslegen können. Für den Ludwigshafener SPD-Chef David Guthier gilt dennoch: „Wir wollen hier ausdrücklich auch unserer Vorbildfunktion gerecht werden.“ Soll heißen: So wichtig die Vorbereitung der Bundestagswahl ist, die Gesundheit geht vor.

Die CDU ist einen Schritt weiter. Hier haben sich die Gremien intern schon verständigt, wieder Torbjörn Kartes (41) ins Rennen zu schicken. Der Ludwigshafener hatte sich 2017 gegen Barnett durchgesetzt und möchte weiter in Berlin tätig sein. Seine offizielle Kür ist für den 28. November geplant. Die CDU überlegt noch, ob sie am Termin festhält.

Spannung im Rhein-Pfalz-Kreis

Während so mancher Genosse mit Blick auf die Bewerber Schreider und Max etwas grummelt, weil keine SPD-Leute aus der ersten Reihe ihren Hut in den Ring geworfen haben, verteidigen die Vorsitzenden der Verbände in Ludwigshafen, Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis die Entscheidungsfindung. Der Ludwigshafener David Guthier hält die SPD im Wahlkreis auf jeden Fall für „sehr gut aufgestellt“. Der Friesenheimer Schreider und der Maxdorfer Max seien „zwei starke Kandidaten um die Direktkandidatur, die beide bereits nachgewiesen haben, dass sie für diese Aufgabe sehr gut geeignet sind“. Die Frankenthalerin Magali Leidig-Petermann sagt: Beide Bewerber seien „fest in der Partei verwurzelt und verfügen über einen breiten Erfahrungsschatz“.

Reinhard Reibsch (Böhl-Iggelheim) findet die Kür spannend, da es bisher noch keinen Kandidaten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gegeben habe. Schreider und Max müssten nun für sich werben, „dann warten wir den Ausgang ab“. Klar sei, dass Max ein politisches Talent sei und Schreider als Verkehrsexperte in der Partei ein Thema besetze, das viele Menschen berühre. Er sei überzeugt, dass man die Auswahl zwischen zwei guten Kandidaten habe, sagt Reibsch. Dass die Vorsitzenden aus Frankenthal und Ludwigshafen nicht selbst antreten, habe persönliche Gründe. Dafür müsse man Verständnis haben.

Persönliche Gründe

Die Frankenthaler SPD habe auch selbst überlegt, ob es einen Bewerber aus ihren Reihen gebe. Es habe aber bei niemandem gepasst, was zu respektieren sei. Bei ihr selbst oder der Fraktionsvorsitzenden im Frankenthaler Stadtrat, Aylin Höppner, stehe aktuell das Engagement für die Heimatstadt im Vordergrund, da beide erst seit gut einem Jahr im Amt seien. Zudem sei es ja auch Aufgabe der „Führungsriege, die richtigen Leute nach vorne zu bringen“. Das sei mit Schreider und Max gelungen.

Guthier sagt: Ihn ehre es zwar, dass er wegen der Kandidatur schon vor längerer Zeit gefragt worden sei. Aber er habe sich aus persönlichen Gründen anders entschieden. Er werde bald Vater und wolle daher bei der Familie sein. Zudem sehe er seinen „politischen Platz“ in Ludwigshafen, betont Guthier. Hier gebe es viele Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten.

Über einen Listenplatz denken Guthier und Leidig-Petermann aktuell noch nicht wirklich nach. Klares Ziel sei es, so betont die Frankenthalerin, den Wahlkreis zu gewinnen. Auf jeden Fall werde man geschlossen kämpfen – egal welcher Kandidat sich durchsetze, ergänzt Guthier.

Plätze auf der Landesliste

2017 hat die SPD nur eines der neun Direktmandate in Rheinland-Pfalz gewonnen. Mit 24,1 Prozent der Stimmen zogen acht Genossen über die Landesliste in den Bundestag ein – darunter Doris Barnett auf Rang fünf. Laut Timo Haungs, Sprecher des SPD-Landesverbands, wird die Landesliste erst 2021 nach der Landtagswahl (sie ist am 14. März) gewählt. Der Landesvorstand mache dafür auf Basis der Vorschläge aus den Regionalverbänden einen Vorschlag. Zu den Chancen des Bewerbers aus dem Wahlkreis 207 mit Blick einen guten Listenplatz könne er aktuell nichts sagen.

Zur Sache: Der Wahlkreis

Zum Wahlkreis 207 gehören Ludwigshafen und Frankenthal und aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Gemeinden Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Mutterstadt sowie die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Lambsheim-Heßheim, Maxdorf und aus der Verbandsgemeinde Rheinauen die Orte Altrip und Neuhofen. Bei der Bundestagswahl 2017 hat sich Torbjörn Kartes (CDU) knapp mit 32,1 Prozent gegen Doris Barnett (SPD/31,9) durchgesetzt. 2009 und 2013 gewann die Frankenthalerin Maria Böhmer für die CDU das Direktmandat. 1998, 2002 und 2005 hieß die Siegerin Doris Barnett. 1990 und 1994 war Helmut Kohl (CDU) der Wahlkreisgewinner.