Einen traurigen Verlust hat der Zoo Heidelberg im Großen Affenhaus zu verzeichnen. Wie die Einrichtung am Mittwoch mitteilte, ist Gorillaweibchen Zsa Zsa im Alter von 33 Jahren völlig unerwartet verstorben. Schon am Morgen des 3. April hatten die Tierpfleger den Menschenaffen leblos im Gehege aufgefunden. In den Tagen zuvor habe das Tier keinerlei Anzeichen einer Erkrankung gezeigt, heißt es. Die Untersuchungsergebnisse des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen lassen darauf schließen, dass es bei dem Gorillaweibchen zu einer Darmverlegung kam, in deren Folge die Dickdarmwand gerissen ist. Die darauffolgende Blutvergiftung soll letztlich zum Versagen des Herz-Kreislauf-Systems geführt haben. „Wir sind sehr traurig über diesen Verlust. Gorillaweibchen Zsa Zsa lebte seit 15 Jahren in Heidelberg und war ein wichtiger Teil der Gorilla-Gruppe“, so Kuratorin Sandra Reichler.