Die Stadt Ludwigshafen kündigt für nächste Woche in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen an: Montag, 23. Mai: Pfingstweide, Oppau und Oggersheim; Dienstag, 24. Mai: Rheingönheim, Ruchheim und Süd; Mittwoch, 25. Mai: Mundenheim, Mitte und Nord; Freitag, 27. Mai: Friesenheim, Gartenstadt und Maudach; Samstag, 28. Mai: Oggersheim, Edigheim und Oppau. Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.