Die TSG Friesenheim, Aushängeschild im männlichen Jugendhandball, und Nachbar TV Hochdorf machen ab der Saison 2021/22 in der Nachwuchsförderung gemeinsame Sache. Die Jugendkoordinatoren Steffen Christmann und Nik Dreyer sprechen über ihre Pläne, die Konkurrenz und ein Modell als Vorbild.

Herr Dreyer, nach nur einem Jahr in der A-Jugend-Bundesliga hat der TV Hochdorf dieses Mal die Qualifikation nicht geschafft. Woran lag es?

Zunächst muss man sagen, dass alle drei Mannschaften, die in der Qualifikation gegeneinander gespielt haben, es verdient gehabt hätten, in der Bundesliga zu spielen. Aus meiner Sicht waren es nur Kleinigkeiten, die den Unterschied ausgemacht haben. Wir hatten das Pech, dass wir Freitagabend in Saarlouis antreten mussten. Einige Spieler sind direkt von der Ausbildung oder der Schule gekommen. Das war nicht optimal. Und am Ende haben wir wegen der Tordifferenz die Qualifikation verpasst.

Herr Christmann, auch die TSG Friesenheim ist gescheitert.

Woran es gelegen hat, ist schwer zu sagen. In Hochdorf hatten wir keinen guten Tag, auch weil wir im Angriff schlecht gespielt haben. Wir hatten vor der Qualifikation eher die Sorge, dass die Belastung von zwei Spielen innerhalb von 24 Stunden für die Jungs zu groß werden würde. Aber daran hat es nicht gelegen, denn nach der knappen Niederlage in Hochdorf war das Team gegen die HG Saarlouis voll da. Am Ende hat uns ein Tor zum Gruppensieg gefehlt. Danach war in der Relegation die HSG Hanau einen Tick besser.

Statt Bundesliga heißt es nun Oberliga, die bis zum 10. Januar den Spielbetrieb ausgesetzt hat. Werden Sie mit dem Kader aus der Qualifikation in die Runde gehen?

Christmann: Wir haben mit den Jungs darüber gesprochen, und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Abgänge. Unser Ziel ist es, einen Großteil der Spieler verstärkt an den Aktivenbereich heranzuführen. Sie sollen in der A-Jugend-Oberliga, aber auch bei der Zweiten Mannschaft in der Pfalzliga Verantwortung übernehmen. Wir haben einen qualitativ guten Kader und können oben mitspielen.

Dreyer: Auch wir können mit dem aktuellen Jahrgang nicht nur die Oberliga bestreiten. Alle Spieler erhalten ein Zweitspielrecht für den Aktivenbereich. Fünf Akteure gehören zum Perspektivkader des Drittliga-Teams, die übrigen bekommen zusätzliche Spielpraxis in der zweiten Garnitur, die in der Pfalzliga spielt. Es ist wichtig, dass die Jungs in ihrer Entwicklung nicht stagnieren, sondern weiterhin gefördert werden.

Hat kein Leistungsträger nach dem Verpassen der Bundesliga den Verein verlassen wollen?

Dreyer: Unsere Toptalente hatten schon Anfragen von anderen Vereinen. Aber wir konnten ihnen eine gute Perspektive beim TV Hochdorf aufzeigen und hatten deshalb keinen Abgang. Das zeigt auch, dass sich die Jungs wohlfühlen und Vertrauen in unsere Arbeit haben.

Christmann: Bei uns war es ähnlich. Mika Schüler wird jedoch viel seltener bei uns zum Einsatz kommen. Er besitzt ein Doppelspielrecht für den TV Großsachsen. Das war aber schon vorher vereinbart und hat nichts mit unserer Spielklassenzugehörigkeit zu tun. Der TVG ist Mikas Heimatverein.

War es rückblickend ein Fehler, nicht schon in dieser Spielzeit als Handball-Leistungszentrum (HLZ) in die Bundesliga-Qualifikation zu gehen?

Christmann: Diese Frage ist berechtigt und uns auch nicht neu. Wir haben mit einer Mannschaft gespielt, die über viele Jahre gewachsen ist. Es war eine sehr intakte und homogenen Truppe, die das Ziel hatte, in die höchste Spielklasse zu kommen. Wir haben intern lange darüber diskutiert, ob es sinnvoll gewesen wäre, mit einem gemeinsamen Team in die Qualifikation zu gehen, haben uns aber dagegen entschieden.

Dreyer: Bei uns war es ähnlich. Die Jungs sind im Wesentlichen seit der D-Jugend zusammen. Es hätte nicht allzu viel gebracht, wenn wir innerhalb kurzer Zeit, zwei intakte Mannschaften zusammengeführt hätten.

Die Rivalität zwischen den beiden Vereinen scheint der Vergangenheit anzugehören …

Dreyer: Eine gesunde Rivalität gehört im Sport dazu. Mit dem Zusammenschluss beginnt eine neue Zeitrechnung. Mit dem Projekt HLZ haben sich beide Seiten entschieden, in den nächsten Jahren gemeinsam etwas Größeres auf die Beine zu stellen. Das geht nur zusammen. Steffen und ich haben eine Vergangenheit beim jeweils anderen Klub. Wir kennen uns schon sehr lange, werden uns gegenseitig unterstützen und künftig eng zusammenarbeiten. Darauf freue ich mich. Es ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam angehen werden.

Der Zusammenschluss der beiden Vereine zum HLZ kam nicht bei allen Klubs in der Region positiv an …

Christmann: Mir sind die Bedenken auch zu Ohren gekommen, und ich respektiere sie. Ich wehre mich aber dagegen, wenn es heißt, dass mit dem HLZ den anderen Vereinen etwas weggenommen wird. Fakt ist, es fällt mit der Kooperation ein Verein weg, zu dem Jahr für Jahr immer wieder Spieler wechselten. Zum Großteil aus eigenem Antrieb oder auf Betreiben der Eltern. Entscheidend bei diesem Modell ist, dass wir die Ressourcen in allen Bereichen gebündelt haben. Es ist kein Modell, um von anderen Vereinen Spieler abzuwerben, sondern ein Projekt, um leistungsstarke Spieler in ihrer Entwicklung weiterzubringen. Denn bisher gibt es in Rheinland-Pfalz kein HLZ - anders als zum Beispiel in Baden, Hessen oder Bayern. Ich sehe dies als eine Möglichkeit, in der Pfalz ein neues Angebot im Sinne des Leistungssports zu schaffen. Für Spieler wie für Trainer.

Herr Dreyer, lassen Sie uns das Thema Scouting ansprechen, denn Sie werden sich darum kümmern. Um was geht es konkret?

Wichtig ist, dass wir dieses Thema offen und transparent angehen wollen. Es geht nicht darum, andere Mannschaften kaputt zu machen. Wir wollen Strukturen aufbauen. Aber es wird Grenzen geben, denn wir sind zwar mit den Schulen in der Region gut vernetzt, haben aber aktuell keine Struktur im Bereich der Unterbringung von jungen Leuten.

Stichwort Handball-Internat. Eine Vision für die Zukunft?

Christmann: Um jedes Jahr mit den Topteams in den höchsten Spielklassen mithalten zu können, brauchen wir die Bündelung der Kräfte. Das HLZ kann eine gute Basis sein, um mittel- bis langfristig diesen Schritt zu gehen. Man hat in Hochdorf gesehen, was möglich ist, wenn man über Jahre hinweg ein Ziel verfolgt. Es ist schön, wenn die pfälzischen Talente auch in der Region bleiben. Ich halte nicht viel von einem Vergleich mit den Rhein-Neckar Löwen. Die haben in Kronau Möglichkeiten, die wir nicht haben. Ein Erfolg wäre, wenn wir es schafften, in allen Jahrgängen durchgängig qualitativ gut besetzt zu sein. Dazu gehört aber auch, dass wir Trainer haben, die wir kontinuierlich besser machen können.

Haben Sie ein Modell im Auge?

Ja, ich bewundere das Modell der HBW Balingen-Weilstetten, die alle Jugendmannschaften gut ausbildet und die Spieler an die Dritte Liga heranführt. Über die hat der eine oder andere den Sprung in die Bundesliga geschafft. Talente der Region ausbilden, möglichst vielen eine Plattform im Herrenbereich bieten und später mit einem Großteil von eigenen Spielern in der Bundesliga spielen, ist für mich das größtes Ziel. Um das zu erreichen, müssen wir dauerhaft noch besser arbeiten und uns professionalisieren, auch im Jugendbereich.

Warum wird in der laufenden Spielzeit nur eine gemeinsame C-Jugend als HLZ in die Runde starten?

Dreyer: Unser Ziel ist es, wegen organisatorischer und struktureller Vorbereitungen bis zur Saison 2021/22 schrittweise als HLZ oder Spielgemeinschaft in den Spielbetrieb einzusteigen. Da wir in Hochdorf eine sehr starke C-Jugend haben, haben sich die beide Vereine entschlossen, mit der C-Jugend zu starten.

Seit wenigen Tagen sind alle Hallen in der Region wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Wie nutzen Sie die Zeit, um das Projekt voranzubringen?

Dreyer: So ein Projekt verschlingt viel Zeit. Ich bin mit Steffen und den Abteilungsleitungen im ständigen Austausch, um strukturelle Themen zu besprechen und zu planen. Das bedeutet viel Arbeit am Computer und viele Videokonferenzen.

Christmann: Derzeit steht konzeptionelle Denkarbeit an. Zudem möchten wir im November bereits Gespräche mit einigen Trainern führen. So können wir die aktuelle Zeit sinnvoll nutzen, um an den Strukturen für die kommende Saison zu arbeiten.

Zur Person

Steffen Christmann (27) ist ledig, wohnt in Hochdorf-Assenheim und studiert Sportökonomie im sechsten Semester an der Hochschule für Gesundheit und Prävention in Saarbrücken. Der B-Lizenzinhaber ist seit 1. April hauptamtlicher Jugendkoordinator der TSG Friesenheim. Zuvor war er Trainer und Co-Trainer beim Handball-Drittligisten TV Hochdorf.

Nicolas „Nik“ Dreyer (32) ist ledig, wohnt in Neuhofen und ist gelernter Schreiner. Er hat auch die B-Trainer-Lizenz. Nach den Trainerstationen TSV Kuhardt und TSG Friesenheim ist er seit 2014 Jugendkoordinator und aktuell Trainer der männlichen A-Jugend beim TV Hochdorf.