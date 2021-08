Manche trifft die Corona-Krise härter als andere: Wie unter einem Brennglas offenbaren sich jetzt Machtstrukturen. Je reicher, je gebildeter desto besser kommt man durch. Diskussionen dazu will das Mannheimer Eintanzhaus künftig anstoßen. Wie sich das Haus weiterentwickelt und warum die renommierte Residenzkompanie La Trottier Dance eigene Wege geht.

Sternchen leuchten in jeder E-Mail, in jedem Programmheft auf: In der Mannheimer Kulturszene hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass man Frauen sprachlich nicht mehr unterschlagen will. Die Sternchen in den Künstler*innen, Regisseur*innen, Fotograf*innen und Choreograph*innen nehmen Rücksicht auf die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten, sprich, auf die Diversität. Die Leiterin des Eintanzhauses, Daria Holme, ist darin so konsequent, dass sie den Stern beim Sprechen am Telefon durch ein kurzes Innehalten mitten im Wort kennzeichnet.

„Wie erreichen wir unser Publikum und auch unsere Nachbar*innen? Uns beschäftigt, für wen wir unser Haus öffnen und wie wir kommunizieren. Damit man nicht in seiner Blase gefangen bleibt“, erzählt die 47-Jährige. Inhaltlich will das Eintanzhaus stärker an aktuelle Diskurse anknüpfen. „Welche Bilder produzieren wir auf der Bühne? Spiegeln sich unsere politischen Ansprüche auch in unseren eigenen Arbeitweisen wider?“ Nicht nur die Strukturen im Haus stellt sie kritisch auf den Prüfstand, auch im Programm setzt das Eintanzhaus verstärkt aufs kuratorische Prinzip und lädt passend zu seinen Werten und Themen auch mehr nationale und internationale Performances, Tanz-Gastspiele, Musiker und Künstler ein.

Über Machtstrukturen im Theater

Warum Tänzerinnen eigentlich immer schlank sein müssen, reflektiert etwa die etwas korpulentere Teresa Vitucci, die für Mitte März geplanten Festival „Und Jetzt?“ eingeladen ist. Joana Tischkau setzt sich mit Rassismus auseinander. Neben Arbeiten von Alexandra Bachzetsis und Edan Gorlicki gibt es Ende Mai auch eine Lesung der Journalistin Kübra Gümüşay zu „Sprache und Sein“, während Theatermanager Thomas Schmidt Machtstrukturen im Theaterbetrieb aufzeigt. Während der raumübergreifenden Installation Niemandsland von Dimitri de Perrot im Juni wird das Haus zwei Wochen dem Publikum geöffnet.

Wie viel Platz bleibt für die freie Szene?

Offen will das Haus auch weiterhin gegenüber der lokalen freien Tanzszene bleiben – aber doch mit Einschränkungen: „Alle Künstler*innen können sich mit Konzepten bei uns bewerben, und wir schauen dann, welche abendfüllenden Produktionen vom Profil her zum aktuellen Spielplan passen.“ Beim Projekt „The Europeans“ können fünf Tanzschaffende aus der Region mit dem französischen Choreografen Didier Théron zusammenarbeiten.

Es sind jedoch auch kritische Stimmen aus der lokalen Tanzszene zu hören, die solche kuratierten Konzepte als zu eng empfinden. „Wenn ich mit meinem Profil, mit meiner Ästhetik da nicht reinpasse, werde ich dann zensiert und darf nicht mehr spielen? Ist das solidarisch in solchen Zeiten?“, fragen manche. „Es ist kein Haus für alle, sondern soll so etwas wie ein Aushängeschild sein.“ Die Auftrittsmöglichkeiten in der Region sind begrenzt und daher die Sorge groß, „aus einer institutionellen Machtposition heraus“ ausgeschlossen zu werden. Dabei könne das Theater durchaus mit den Künstlern ein Gespräch anstoßen, um Darstellungsformen umzudenken, aber lieer angeleitet von einem neutralen Experten, heißt es.

„Jede Galerie, jedes Theater muss Entscheidungen treffen und Leute abweisen. Wenn wir keine Linie, keine Vision hätten, dann würde das auch kritisiert werden“, antwortet Holme. Beim Format wie „1x1“ zur Eröffnung nach der Corona-Schließzeit habe man bewusst den Freien die Bühne überlassen und die Bewerbungen anonymisiert gesichert. „Dabei gab es schon Überraschungen.“

Tanzhaus aus dem Boden gestampft

„Alles in allem ist unser Jahresprogramm auch eine Reaktion auf unsere Erfahrungen der ersten drei Jahre“, sagt Holme.

2017 hatte sich das Eintanzhaus mit einer 14 mal 14 Quadratmeter großen Bühne in der eindrucksvollen denkmalgeschützten Trinitatiskirche eingerichtet. Die evangelische Kirche als Vermieter habe im Sommer signalisiert, dass einer Vertragsverlängerung bis 2027 nichts im Wege stehe, berichtet Holme. Auch die Finanzierung ist gesichert, sodass die Corona-Krise (noch) nicht existenzgefährend ist: Jährlich 175.000 Euro für den laufenden Betrieb von der Stadt, sowie die Tanzpakt-Mittel über drei Jahre mit jeweils 100.000 von Bund, Land und der Stadt für den Strukturaufbau.

Aus dem Nichts hatten die Konzeptentwicklerin Daria Holme und Choreograf Éric Trottier als Doppelspitze den Theaterbetrieb aus dem Boden gestampft, der zugleich die perfekte Bühne fürs La Trottier Dance Collective bot. Jahr für Jahr öffnete man den Fokus weiter, von der regionalen freien Tanzszene über die nationale hin zur internationalen. „Anfangs war es schwerer für Kompanien von außerhalb, inzwischen ist die Neugier beim Publikum größer geworden, und sie vertrauen auf uns.“

Ein neues „Wir“ – ohne Trottier

Das „Wir“ hat sich allerdings gewandelt: Weil sich Trottier und Holme in organisatorischen Dingen, aber auch der Frage der künftigen Ausrichtung nicht einig gewesen seien, hätten sie ihre Zusammenarbeit als Doppelspitze beendet. „Bei Diskussionen ergab sich entweder Einstimmigkeit oder eine Pattsituation.“ Der franko-kanadische Choreograf konzentriert sich seit 2019 künstlerisch auf seine Kompanie La Trottier Dance, während ein Vereinsvorstand über die Geschicke des Eintanzhauses mit seinen viereinhalb festen Stellen, dem Theater- und Kursprogramm entscheidet. Neben Daria Holme sind dort der Breakdancer und Leiter der Junior Dance Company, Jonas Frey, vertreten, eine tanzbegeisterte Bürgerin Friedlinde Rothgängel und Wirtschaftsberater Thomas Wild.

Ihr Ziel für die kommenden Jahre: Sie wollen das Haus stärker an die nationale und internationale Szene anbinden, dort würden Kompanien aus der Region zu wenig wahrgenommen. „Das liegt auch daran, dass aktuelle Themen, Ästhetiken und Diskurse teilweise sehr spät erst bei uns ankommen.“ Gastspiele, Vorträge, Installationen und Diskussionen sollen die Vielfalt an Möglichkeiten zeigen und die freie Szene hier beflügeln.

Doch Zeit und Platz sind knapp: Weil es nur einen luftigen Raum gibt, mussten schon die Kurse auf zwei Tage gebündelt werden. Über mehrere Monate war die Bühne außerdem durch Proben für zwei Premieren der Residenzkompanie von Éric Trottier belegt. Um mehr Zeit für andere Produktionen zu bekommen, werden dem 51-Jährigen ab diesem Jahr nur noch Zeiten für die Endproben eingeräumt, und der ehemalige Leiter muss sich zuvor mit einem Konzept um Termine bewerben. „Ich habe keine Freiheit mehr“, beschwert sich Trottier. „Das Eintanzhaus kontrolliert, was ich mache.“ Dabei hat er sich seit Jahren profiliert, genießt mit der institutionellen Förderung der Stadt und der Exzellenzförderung des Landes das Vertrauen in die Qualität seiner Arbeit: Als einziger Mannheimer Choreograf hat er eine „carte blanche“ und muss nicht projektweise Anträge stellen.

Deshalb will er sich vom Eintanzhaus unabhängiger machen, findet andere Orte – etwa Museen für „(Con)fabulation“. Nach einem neuen Studio zum Proben schaut er sich derzeit um, und laut Managerin Susanne Brauer habe man etwas in Aussicht, wo man vielleicht auch Vorstellungen geben könnte. Für die Premiere seines coronabedingt verschobenen „The Weight of Waiting“ wurde ihm der 7. und 8. Mai im Eintanzhaus angeboten. „Natürlich ist es uns wichtig, dort Stücke zu zeigen – wenn die Bedingungen stimmen“, sagt Brauer. „Es ist ein wunderbares Haus.“

