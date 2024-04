Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wahlcheck: Am 9. Juni wird ein neuer Stadtrat gewählt. Vor welchen Herausforderungen stehen die Politiker in ihrer Amtszeit? Was sind die größten „Baustellen“ in den kommenden fünf Jahren? Heute geht es um die finanzielle Lage von Ludwigshafen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie steht es um die Stadtfinanzen?

Ludwigshafen zählt zu hochverschuldeten Kommunen. Der Schuldenstand zum Jahreswechsel betrug fast 1,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme eines Teils der Kredite