Am Sonntag sind die Mannheimer aufgerufen, einen neuen Chef fürs Rathaus zu wählen. In einem möglichen zweiten Wahlgang am 9. Juli würden die Karten völlig neu gemischt.

Wie ist die Ausgangssituation?

Eines ist schon vor der Wahl klar: Mannheim bekommt einen neuen Oberbürgermeister. Denn: Der 60 Jahre alte Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) tritt