In den beiden Fußgängerzonen in der Innenstadt ignorieren viele Autofahrer die Durchfahrtsverbote. Zudem wird wild geparkt. Seit Langem wird darüber diskutiert, etwas dagegen zu unternehmen. Nun will die Stadt prüfen, ob die Zufahrten mit Pollern geregelt werden können. Doch es gibt ein Problem.

Passanten in der Bismarckstraße oder Prinzregenstraße erleben jeden Tag, dass reger Autoverkehr in den beiden Fußgängerzonen herrscht. Im Hemshof ist die Lage besonders kritisch: