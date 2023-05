Eine 2232 Meter lange durchgehende Reihe aus thematisch bepflanzten Blumenkästen hat das Unternehmen Bauhaus auf der Mannheimer Bundesgartenschau aufgestellt – Weltrekord. Über 140 Mitarbeiter arbeiteten nach Angaben des Unternehmens mit Gärtnern und Partnern daran, die logistische Herausforderung auf dem Spinelli-Gelände zu meistern. Dabei sei die längste Blumenkasten-Kette der Welt entstanden, hieß es. Der Aufbau startete bereits am 17. Mai. Das Team hatte über mehrere Monate an dem Beitrag gearbeitet. Mit dem Weltrekord will Bauhaus ein Zeichen für ein besseres Klima setzen. Mit einem Blumenkasten könne jeder schnell und unkompliziert einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt und das persönliche Wohlbefinden leisten, hieß es weiter. In den Weltrekord-Blumenkästen wurden die Buga-Leitmotive Umwelt, Klima, Nahrungssicherung und Energie aufgegriffen. Die Leistung wurde von einem Vertreter des Rekordinstituts Deutschland abgenommen und mit einer Urkunde zertifiziert. Die Blumenkästen selbst sind laut Bauhaus aus vollständig recycelten Materialien hergestellt und wurden in ausgewählten familiengeführten Gärtnereibetrieben mit nachhaltig produzierter Pflanzware sowie ausschließlich torffreiem Substrat bepflanzt. Die Pflanzenpracht bleibt der Buga noch bis einschließlich dem Weltbienentag am 20. Mai erhalten. Nach dem Abbau sollen die Kästen in Bauhaus-Filialen der Region rund um Mannheim für jeweils zehn Euro verkauft werden. Der Erlös soll an die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltbildung gespendet werden und bundesweit nachhaltigen Projekten der Kinder- und Jugendbildung zugutekommen.