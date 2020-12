Die Weihnachtsgala mit Gastgeber Thomas Siffling findet in diesem Jahr nicht im Schauspielhaus des Nationaltheaters statt, sondern kommt als Livestream aus seinem Jazzclub Ella & Louis. Der Zugang ist kostenfrei möglich, aber eine Anmeldung erforderlich.

Man kann es auch positiv sehen: In diesem Jahr gibt es kein ausverkauftes Haus wie in den vergangenen neun Jahren, jeder kann virtuell dabei sein. Auf dem Programm steht nicht nur Musik, es gibt auch Kabarett, Krimi und Autobiographisches. Eingeladen sind Chako und Britta Habekost, Sarah und Samuel Koch und Yvonne Betz. Die musikalische Leitung hat Daniel Prandl. Zur Band gehören Dominik Bornhorn am Bass und Daniel Mudrak am Schlagzeug und selbstverständlich Thomas Siffling selbst auf Trompete und Flügelhorn.

Kabarettist Chako Habekost ist als „Mundartist“ in der Kurpfalz bestens bekannt, und er wird einen Soloauftritt haben. Zusammen mit seiner Frau Britta hat er drei Bücher geschrieben, die in Elwenfels spielen, einem fiktiven, aber nicht untypischen Pfälzer Winzerdorf am Haardtrand. Die Geschichten vermischen Krimi und Fantasy und sind gleichermaßen spannend und amüsant. Das Autorenpaar wird daraus vorlesen.

Sängerin Yvonne Betz hat einen Auftritt

Samuel Koch hatte 2010 in der Sendung „Wetten dass...“ einen schweren Unfall. Seither ist er vom Nacken abwärts gelähmt. Koch hat Schauspiel studiert und ist seit 2018 festes Mitglied des Ensembles des Nationaltheaters. Er wird aus seinen Büchern vorlesen. Seine Frau Sarah ist Schauspielerin und Musikerin. Sie ist mit einem Gesangsstück dabei.

Sängerin Yvonne Betz hat schon in vielen Produktionen als Backgroundsängerin mitgewirkt, bevor sie sich mit eigenen Stücken selbständig gemacht hat. Sie hat mehrere Platten veröffentlicht und arbeitete als Dozentin an der Popakademie.

Auch eine Benefiz-Veranstaltung

Wie immer ist die Weihnachtsgala auch eine Benefiz-Veranstaltung. Unterstützt werden die Künstlerhilfe 1st Class Session, Samuel Koch und Freunde, ein Verein, der Hilfe für Helfer organisiert, sowie das Kinderhospiz Sterntaler.

Termin