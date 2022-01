In der Webtalk-Reihe „Frauen und Gesundheit“ lädt das Heinrich-Pesch-Haus einmal im Monat zum Thema „Frauen und Gesundheit“ ein. Wie sieht eine Medizin aus, die geschlechterspezifische Aspekte ausreichend in Forschung und Therapie berücksichtigt? Dieser Frage geht in der vierten Folge am Mittwoch, 12. Januar, 19 Uhr, Ute Seeland nach.

Die Fachärztin für Innere Medizin ist Gendermedizinerin, habilitiert im Fach geschlechtersensible Medizin an der Charité-Universitätsmedizin Berlin und ist Gastprofessorin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Der Vortrag läuft online. Die Teilnahme ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit den Gleichstellungsstellen der Stadt und des Rhein-Pfalz-Kreises statt. Für diese Veranstaltungen wurden Fördermittel beim Land beantragt.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis vier Tage vor Veranstaltungsbeginn auf der Homepage des Pesch-Hauses unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen gebeten. Für den Webtalk wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Die Teilnahme ist über die MS-Teams-App oder über einen Webbrowser möglich. Der Link zum Webinar wird am Tag der Veranstaltung versendet.