Rund 60.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei der Brand einer Waschmaschine in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) verursacht. Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr meldete eine Anruferin, dass ein Rauchmelder aktiv sei. Die Feuerwehr konnte das Feuer im ersten Stock des Hauses in der Jahnstraße schnell löschen. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus und blieben unverletzt. Vermutlich geriet die Maschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Ein Raum brannte aus. Während der gesamten Einsatzdauer war die Jahnstraße gesperrt.