Die drei Tische im Verkaufsraum von Brendels Backwelt im Hemshof sind mit Absperrband gesichert. Kunden stehen davor, machen ihrem Unverständnis Luft. Seit dem 11. Januar dürfen sich Gäste hier nicht mehr hinsetzen und etwas trinken oder essen. Das hat die Stadt verfügt. Jochen und Jasmin Brendel sind sauer.

Grund für die Sperrung der Tische in der Bäckerei ist eine Anordnung der Stadtverwaltung. Denn weil es in dem Laden keine Gästetoiletten gibt, dürfen dort keine Kunden an Tischen