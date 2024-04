Das Duell mit dem souveränen Spitzenreiter SC Idar-Oberstein animierte den TuS Hohenecken zu einer besonderen Leistung. Der Tabellenletzte der Verbandsliga trotzte der „Übermannschaft“ ein 2:2 (0:2)-Unentschieden ab.

Das Remis dürfte den TuS nicht vor dem Abstieg retten, vermasselte aber den Gästen den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. Wäre alles erwartungsgemäß gelaufen. Dann hätte der Favorit mit einem Sieg am fünftletzten Spieltag den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga feiern können. Denn das Verfolgerduell zwischen TB Jahn Zeiskam und Basara Mainz endete mit einem torlosen Unentschieden. Damit hätten diese beiden Teams in den verbleibenden vier Spielen keine Chance mehr gehabt, den SCI einzuholen, wenn dieser den TuS geschlagen hätte.

Doch die Hohenecker verhinderten mit ihrem couragierten Auftritt, dass die Gäste die Heimreise als Meister antreten konnten. Wer hätte ihnen diese Überraschung zugetraut? Hatten sie doch die vier Spiele davor alle verloren und damit auch fast alle Hoffnung, dem bitteren Abstieg entrinnen zu können.

Sonderlob für Dennie Reh

Zu den Berufsoptimisten in Sachen TuS gehört Harry Milster. Für den Leiter der Fußballabteilung des Vereins war nach den vielen Rückschlägen und Enttäuschungen der aktuellen Runde das 2:2 gegen den zukünftigen Meister so etwas wie Balsam für die verwundete Seele. Erfreut über den gelungenen Auftritt, sprach er von einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“ und hob dann doch einen Spieler hervor: Dennie Reh, den Regisseur. Für Milster war er „der beste Mann auf dem Platz“.

In der ersten Halbzeit dieses Kräftemessens zwischen Primus und Schlusslicht deutete nichts auf eine Überraschung hin. Der SCI gab den Ton an, nutzte die Fehler der Hohenecker aus und ging mit 2:0 in Führung. Beide Treffer erzielte Alexander Bambach (15./43.). In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit verpassten es die Gäste, nachzulegen. An hochkarätigen Torchancen fehlte es ihnen nicht. Die Wende leitete der erst nach gut einer Stunde ins Spiel gekommene Nick Ehrensberger ein. Mit einem sehenswerten Distanzschuss gelang ihm das 1:2 (77.). Der Anschlusstreffer mobilisierte noch mal alle Kräfte der Hohenecker für die Schlussphase. Und tatsächlich gelang ihnen in der 82. Minute noch der Treffer zum 2:2 – durch ihren erfolgreichsten Torschützen Enrico Wolf, der damit seine Trefferzahl auf zwölf erhöhte.

Bis zum Saisonende bestreitet der TuS noch vier Spiele. Die nächsten drei davon auswärts. Erst am letzten Spieltag präsentiert er sich noch einmal vor heimischer Kulisse: am 26. Mai gegen den FSV Offenbach.