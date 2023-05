Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit etwas mehr als einem Monat hält ein Virus die Pferdewelt in Atem. Das Equines Herpesvirus brach während eines Turnieres in Valencia aus und verbreitet sich seitdem in ganz Europa. Im Normalfall ist das Virus gut zu behandeln. Schwere Verläufe können das Nervensystem der Tiere schädigen und zum Tode führen.

Zahlreiche Vierbeiner sind ob der Aggressivität des Virus bereits gestorben. Andere Pferde wurden angesteckt und trugen das Virus über die Landesgrenzen hinaus. Bei 80 Prozent der