Zu was ist der menschliche Körper fähig? Dirk Leonhardt aus Bruchköbel ist schon mehrfach an seine Grenzen gegangen – körperlich und geistig. In etwas mehr als einem Jahr hat er vier Weltrekorde aufgestellt, unter anderem absolvierte er die 30-fache Langdistanz im Triathlon in 45 Tagen. Warum geht ein Mensch so ans Limit? Wie übersteht er die Qualen?

„Vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst“, lautet der Titel. „Willenskraft kann man lernen und ich möchte die Menschen inspirieren, an ihre Träume zu