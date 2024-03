Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles, was man für einen modernen Arbeitsplatz braucht, gibt’s in Rheingönheim. Dort hat die Firma Kempf Büroeinrichtungen ihren Sitz. Der Familienbetrieb mit elf Mitarbeitern ist für viele Firmen in der Region tätig. Die dritte Generation steht schon bereit, den Betrieb zu übernehmen.

Schreibtische, Bürostühle und Aktenschränke kann man bei Kempf Büroeinrichtungen in Rheingönheim kaufen. Aber Michael Kempf (59), Chef der alteingesessenen Ludwigshafener