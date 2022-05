Erzählerin Susanne Tiggemann bietet am Montag, 27. Juni, eine ganztägige Erzählwerkstatt im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) mit dem Titel „Was der Wald flüstert: Geschichten (er-)finden in der Natur“ an. Teilnehmer begeben sich laut Ankündigung mit allen Sinnen auf eine Suche nach Geschichten in der Natur, „denn Wald, Wiesen und Bäche stecken voller Geschichten“. Für die Teilnahme an der Erzählwerkstatt (110 Euro inklusive Verpflegung), 9 bis 17 Uhr, sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Sie richtet sich an alle, die Freude am Erzählen haben. Anmeldung im Netz unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen.