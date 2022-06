Glücksspiel: Reich an Erfahrung

„Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ Diese Weisheit des Arztes und Philosophen Albert Schweitzer wird jenem Mann kaum ein Trost gewesen sein, der sich vergangenen Sonntagabend zumindest kurzzeitig in glückseligem Zustand wähnte. In einer Ludwigshafener Gaststätte hatte der 54-Jährige einem Spielautomaten doch glatt 600 Euro abgeknöpft. Ans Glück teilen dachte er auf dem Heimweg wohl genauso wenig, wie jene Ganoven, die ihm kurz nach 22 Uhr vor der Kneipe auflauerten und die ganze Kohle wieder abnahmen. Dahin war der Gewinn. Das Glück gestohlen. Der Abend versaut. Ob die Diebe Freude an ihrer Beute hatten, wissen wir nicht. Aber schon der milliardenschwere Reeder Aristoteles Onassis wusste: „Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld.“

Weltkriegsbombe: Profis mit Erfahrung

Ziemlich reibungs- und geräuschlos ist am Mittwoch die Entschärfung einer 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Baufeld der neuen Heinrich-Pesch-Siedlung über die Bühne gegangen. Kompliment an das vierköpfige Team des Kampfmittelräumdienstes. Während die Experten abgeschirmt ihre Arbeit erledigen konnten, dürften den Polizeibeamten, die diverse Straßen und Wege absperren mussten, am Ende des Tages die Ohren geklingelt haben. Denn die Beamten mussten viele Diskussionen mit uneinsichtigen und schimpfenden Auto- und Radfahrern sowie Fußgängern führen. Etliche hatten von der Bombenentschärfung und den damit verbundenen Einschränkungen zur Sicherheit der Bevölkerung im Vorfeld nichts mitbekommen und hielten diese auch für unnötig. Dümmer geht’s nimmer.

Müllabfuhr: Dankbare Erfahrung

Jeden Tag ist ja Internationaler Tag für irgendwas. Manchmal für Skurriles wie Nagellack, die Feststelltaste oder Schokoladen-Eclair. Am Freitag hingegen für eine hochgradig wertvolle Institution: die Müllabfuhr. „Nein, es sind nicht die Heinzelmännchen, die bei jedem Wetter zuverlässig die verschiedenen Abfallarten abfahren und zum Sortieren und Verwerten, sondern die Müllwerker“, hat sich das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) am Freitag stellvertretend für viele Tonnenbesitzer bei den emsigen Männern in Orange bedankt. Zurecht und erst recht in diesen heißen Tagen, in denen die 68 Müllwerker des Wirtschaftsbetriebs gleichermaßen gewissenhaft ihren schweißtreibenden Job erledigen – auf dass der gesammelte Müll nicht zum Himmel stinkt.