Wie gewonnen, so zerronnen: Nachdem ein 54-Jähriger am Sonntag in einer Gaststätte bei einem Glücksspiel an einem Spielautomaten recht erfolgreich war, ist er laut Polizei gegen 22.15 Uhr auf den Heimweg überfallen worden.

Während er in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord) von einem Mann angesprochen wurde, näherte sich ihm ein zweiter und stahl dem 54-Jährigen die Geldbörse mitsamt persönlicher Dokumente und etwa 600 Euro Bargeld. Der Bestohlene bemerkte dieses Manöver zwar sofort, konnte die flüchtenden Täter allerdings nicht einholen. Einer der beiden war circa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte schwarze kurze Haare. Ob die Täter ihr Opfer aufgrund seines Gewinns am Spielautomaten gezielt ins Visier genommen haben, ist unklar. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222.