In Oggersheim eröffnet bald ein neues Fitness-Studio. Betreiberin Martina Brandes will damit auch einen Treffpunkt nach dem Sport schaffen. Beim Training an den Geräten setzt sie auch auf Künstliche Intelligenz.

Ein digitaler Fitness Floor und der Austausch unter den Mitgliedern stehen im Vordergrund beim neuen Fitnessstudio „Clever Fit“ an der Mannheimer Straße 65 in Oggersheim. Mitglieder