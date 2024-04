Die Neuverlegung von Kabelleerrohren in Rheingönheim geht in den zweiten Abschnitt: Am Dienstag, 23. April, beginnt die Firma Heberger im Auftrag der TWL Netze GmbH mit den Arbeiten in der Hilgundstraße 4 bis 13 zwischen der Schwanengasse und der Benngewannstraße. Hierfür müsse der betroffene Bereich der Hilgundstraße für den öffentlichen Verkehr und für Fußgänger voll gesperrt werden. Die geänderte Verkehrsführung werde ausgeschildert, wie die Technischen Werke (TWL) weiter mitteilen. Der Eingriff sei notwendig, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung sicherzustellen. Er dauert voraussichtlich bis Dienstag, 30. April, an. Die Anwohner seien vorab informiert worden.