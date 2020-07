Das BASF-Kellereifest wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 4. und 5. September stattfinden. Das hat der Chemiekonzern mitgeteilt. Stattdessen bietet die BASF unter dem Motto „Kellereifest@home“ am Freitag, 4. September, ab 19 Uhr eine virtuelle Weinprobe an. Teilnehmer können sich die Weinpakete im Vorfeld im Weinfachgeschäft des Konzerns in der Anilinstraße 14 in Ludwigshafen abholen oder nach Hause liefern lassen. Die Teilnehmer probieren die Weine zeitlich gemeinsam, wenn auch an unterschiedlichen Orten, und erhalten erläuternde Informationen durch Experten der BASF-Weinkellerei. Außerdem gibt es ein Unterhaltungsprogramm. Die Teilnahme an der Weinprobe steht allen offen und ist auch ohne Kauf eines Weinpakets möglich. „Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative Ideen. Mit der virtuellen Weinprobe können wir das Kellereifest zwar nicht ersetzen, aber ein Gemeinschaftserlebnis für Aniliner, Nachbarn und Freunde der BASF schaffen – entsprechend dem Motto: Trotz Abstand zusammenstehen und gemeinsam Spaß haben“, sagt Michael Heinz, Standortleiter Ludwigshafen und Mitglied des BASF-Vorstands. Das Kellereifest auf dem Parkplatz in der Anilinstraße zieht jedes Jahr Tausende Besucher an – auch wegen der musikalischen Stargäste, wie beispielsweise das „Electric Light Orchestra“. Werksleiter Uwe Liebelt begründet die Absage: „Wir wissen, dass das Kellereifest für viele zu einem echten Highlight im Veranstaltungskalender geworden ist, aber für uns steht die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern an erster Stelle.“ Die Konzernleitung hofft, dass es 2021 wieder ein Kellereifest geben wird. Weitere Informationen zur virtuellen Weinprobe gibt es hier.