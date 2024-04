Wer im Alltag oft auf populistische oder rassistische Äußerungen trifft, sich von ihnen manchmal überrumpelt fühlt und gerne in der Lage wäre, argumentativ dagegen zu halten, der ist richtig im kostenfreien Kurs „Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus“. Der Kurs findet am Freitag, 12. April, 15.30 bis 19 Uhr, und am Samstag, 13. April, 9.30 bis 16.30 Uhr, an der Volkshochschule (VHS) statt.

Die Referenten Andrea Barie und Erwin Ress sind Argumentationstrainer und möchten dazu ermutigen, für Toleranz sowie für eine zivile politische Kultur einzutreten. Das Argumentationstraining ist als Workshop angelegt. Die Teilnehmer üben, die eigene Position argumentativ – auch gegen Widerstände – zu vertreten und die Deutungshoheit im Sinne von demokratischen Wertvorstellungen zu behalten. Es werden Methoden eingeübt, die dabei unterstützen, gewalttätigen, diskriminierenden und fremdenfeindlichen Parolen effektiv entgegenzutreten. Das Training wird vom Rat für Kriminalitätsverhütung in Kooperation mit der VHS und der Leitstelle Kriminalprävention des Innenministeriums Rheinland-Pfalz veranstaltet. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 oder im Netz unter www.vhs-lu.de entgegen.