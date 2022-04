Einen Ausflug, der wohl lange in Erinnerung bleiben wird, haben am Samstag zwei Frauen im Wildpark Rheingönheim erlebt. Laut Polizei wurden die 30-Jährige aus Kassel und die 39-Jährige aus Mutterstadt abends mit ihren Kindern versehentlich in dem Tierpark eingeschlossen. Sie konnten jedoch per Handy die Polizei verständigen. Ein Verantwortlicher befreite die Familien kurze Zeit später aus dem Park.