Auf der dreispurig ausgebauten A 650 in Richtung Mannheim, Höhe der Anschlussstelle Oggersheim-Süd, hat sich laut Polizei am Freitag um 17.38 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Der Verursacher flüchtete. Kurz vor dem Unfall fiel der Unfallverursacher bereits durch seine unsichere Fahrweise auf. Er wechselte mehrfach von der rechten auf die ganz linke Spur und wieder zurück. Auf Höhe der Anschlussstelle Oggersheim-Süd fuhr der Verursacher auf das Heck eines blauen Daimlers eines 45-Jährigen auf. Nach dem Unfall fuhren beide Pkw auf den Seitenstreifen. Plötzlich gab der Unfallverursacher Gas und brauste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mannheim davon.

Gesucht: Fahrer eines VW Passat

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellfarbenen (weiß/grau) VW Passat gehandelt haben. Am Steuer sei ein 30 bis 40 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haaren gesessen, der eine Brille trug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 06237/9330.