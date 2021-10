Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Oggersheim ist ein Schaden von 15.500 Euro entstanden. Laut Polizeibericht kam es zu dem Unfall am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr in Höhe der Haltestelle Mannheimer Tor. Eine 18-jährige Autofahrerin war auf eine eingezeichnete Sperrfläche gefahren, wo ihr eine Straßenbahn entgegenkam. Die Tram bremste, kam aber erst nach etwa zehn Metern zum Stehen. Es kam zu Kollision. Wegen des Unfalls war die Mannheimer Straße bis 17.30 Uhr nur einspurig befahrbar. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.