Eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13.20 Uhr die Dudenstraße (Wohlgelegen), als ihr von einer 57-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen wurde. Die beiden Fahrzeuge kollidierten laut Polizei miteinander. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8500 Euro.