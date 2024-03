Auf dem Beschleunigungsstreifen der Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung B38a hat ein 17-jähriger KTM-Fahrer am Montag die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist zu Boden gestürzt. Die Polizei vermutet, dass sich der Unfall aufgrund der regennassen Fahrbahn ereignete. Der 17-Jährige schlitterte quer über die Fahrbahn der B38a in eine Leitplanke. Er verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um 8.40 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.