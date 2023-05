Eine 56-Jährige ist laut Polizei am 2. Mai kurz gegen 7.15 Uhr bei einem Unfall in Süd (Mundenheimer Straße) verletzt worden. Vor der Kreuzung zur Wittelsbachstraße war es zum Zusammenstoß zwischen ihrem Wagen und dem Pkw eines 62-jährigen VW-Fahrers gekommen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 8500 Euro. Die 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sprinter fährt auf BMW

Bei einem Auffahrunfall in der Wredestraße (Mitte) am gleichen Tag gegen 17.30 Uhr wurde ein zehnjähriger Beifahrer eines der Beteiligten leicht verletzt. Ein 32-jähriger Sprinterfahrer war einem 48-jährigen BMW-Fahrer aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt stark bremsen musste. Sachschaden: 1000 Euro. Auch der Junge wurde in eine Klinik gebracht.