Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Lagerhalle in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) eingebrochen und haben Kupferprofile und Gegenstände aus Aluminium im Gesamtwert von 2200 Euro gestohlen. Zeugen fielen laut Polizei zwei dunkel gekleidete Männer in der Nähe der Lagerhalle auf, die beim Erblicken der Zeugen flüchteten. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.