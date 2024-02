Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit kontinuierlichen Kinder- und Jugendversammlungen in den Stadtteilen sowie einem „Gipfeltreffen“ im Zwei-Jahres-Rhythmus versucht Mannheim, Kinder und Jugendliche in der Gestaltung ihres Lebensumfelds einzubinden. Was sich etwa in Schulgebäuden bald ändern könnte.

Um die Initiative „Kinderfreundliches Mannheim“ ins Rollen zu bringen, fand im Juli 2023 auf der Bundesgartenschau