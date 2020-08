Der Bodenbelagshersteller Tarkett ist wie angekündigt nach Ludwigshafen umgezogen. Wie das Unternehmen mitteilt, wird jetzt in den neuen Räumen in der Rheinallee 13 in Süd gearbeitet. Zuvor war Tarkett in Frankenthal ansässig. Tarkett blickt auf eine 140-jährige Geschichte zurück und zählt zu den führenden Bodenbelagsherstellern weltweit. Unter anderem das in der Rheinallee 13 entstandene moderne Bürogebäude der BOB AG hat das Unternehmen zum Umzug nach Ludwigshafen bewogen. Tarkett belegt die beiden obersten Etagen und kann seinen Besuchern in einem eigenen Raum mit wechselnden Ausstellungen einen Überblick über seine aktuelle Produktpalette präsentieren. Zudem gibt es eine Dachterrasse mit Rheinblick sowie diverse Besprechungsräume. Die Räume bieten Platz für 90 Mitarbeiter. Der Umzug nach Ludwigshafen wurde vor wenigen Tagen ganz offiziell mit dem Durchschneiden eines roten Bandes besiegelt.

Im Gebäude in der Rheinallee 13 ist zudem die Betriebskrankenkasse Pronova. Sie belegt 60 Prozent der Flächen. Bauherrin war die Bob-Rheinallee GmbH. Das Gebäude befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Gesundheitszentrum Lusanum und dem ehemaligen Halberg-Areal. Es handelt sich um ein Bürohaus mit sechs Etagen, 6200 Quadratmetern Nutzfläche und einer Tiefgarage für 60 Fahrzeuge.