Dieter Feid (56) und Thomas Mösl (61) werden für weitere fünf Jahre als Vorstände an der Spitze der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) stehen. Der TWL-Aufsichtsrat hat entschieden, die Verträge mit beiden Vorständen zu verlängern, die seit Juni 2018 die TWL führen. Die Amtszeit der Manager läuft nun bis zum 31. Dezember 2028. Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bezeichnete die Vertragsverlängerung als „Zeichen für Kontinuität und Zuverlässigkeit“. Feid, der für den kaufmännischen Bereich verantwortlich ist, und Mösl, der technischer Vorstand ist, hätten die TWL in schwierigen Jahren erfolgreich auf Kurs gehalten. Auch für die anstehenden Aufgaben im Zuge der Energiewende und die Auswirkungen der Energiekrise sei die Vertragsverlängerung die richtige Entscheidung, so Steinruck.