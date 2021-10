Am „Tag für Rheingönheim“ lachte die Sonne – und die Handballer strahlten: Corona bedingt feierte die Handball-Abteilung des TV Rheingönheim am Samstag mit einem Jahr Verspätung den 100. Geburtstag. Der Besuch des Familientags übertraf alle Erwartungen.

„Wahnsinn, mit diesem Zulauf hatte niemand gerechnet“, schwärmte Bernhard Tanzmeier, der den Ehrenabend moderierte. Schon zwei Stunden nach Beginn musste Nachschub für die Speise- und Getränkestände geordert werden, mussten Ersatzbänke auf dem Festplatz aufgestellt werden. Auf dem Spieleparcours, an der Torwand und auf den beiden Hüpfburgen tummelten sich die Kids.

Im Vereinshaus des TVR lud eine Bildergalerie zu einer Zeitreise durch die Geschichte „100 Jahre Handball beim TVR“ ein. Die Reise beginnt bei Emil Klamm, dem Gründer der Abteilung, endet im Hier und Jetzt und belegt die These, für die auch der Förderverein unter Führung von Andrea Gabor steht: „Der Verein lebt!“

800 Lose

Beim Ehrenabend sprachen Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) und Christl Laubersheimer, die Vize-Präsidentin des Pfälzer-Handball-Verbandes, Grußworte. Zwei der drei Bilderblöcke moderierte Abteilungsleiterin Brigitte Achinger – eine auch nostalgische Zeitreise eines sehr familiären Vereins, der fest verankert in der Jugend ist.

800 Lose und 400 Preise gab“s bei der Tombola. Elf Mitglieder wurden für mindestens zehn Jahre in Funktionen in der Handball-Abteilung ausgezeichnet: Karl-Heinz Scholl, Friedhelm Köhler, Alfred Kraus, Günter Klamm, Rudolf Schulz, Nicole Jutzi, Thomas Federkiel, Karin Benz, Thomas Benz, Karl-Heinz Gütermann, Rudolf Fischer. Zehn bis 20 Jahre haben sich Sabine Schneider, Petra Hofer-Tietz, Nicole Kipp, Andrea Manthai, Dieter Magin, Armin Becker und Andreas Mansky in der Abteilung vielfältig engagiert und wurden geehrt. Für ihre aktive Mitarbeit in zwei, drei oder mehr als vier Jahrzehnten ehrte der TVR Andrea Gabor, Inge Spamer, Alexander Götz, Jeanette Jambo, Fred Deuschel, Brigitte Achinger, Ute Stauch und Hans Stauch.