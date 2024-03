Bei den letzten beiden Qualifikationsturnieren vor den Deutschen Jugend-Meisterschaften haben insgesamt fünf Degenfechterinnen und -fechter der TSG Friesenheim ihr Ticket gelöst.

Für Emma Oberthür war die Teilnahme an den offenen Südwestdeutschen Meisterschaften in Mainz und den Offenen Saarlandmeisterschaften in Saarbrücken eher Formsache, schließlich liegt sie als Ranglistenerste bereits uneinholbar vorn. In Saarbrücken überzeugte sie dann folgerichtig mit Gold, in Mainz holte sie Bronze. Mit annähernd dreimal so vielen Punkten wie die Zweitplatzierte der Landesrangliste fährt Oberthür zur U17-DM, die am 27. April in Offenbach ausgetragen wird. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass sie die Qualifikation zur U20-DM geschafft hat und somit zusätzlich in Tauberbischofsheim starten wird, wenn am 11. Mai die Titel ausgefochten werden.

Namek scheitert knapp

Souverän schaffte die Qualifikation zudem Aran Namek, der als Ranglistenerster der U15 ebenfalls zur DM fährt, und zwar am 15. Juni nach Heidenheim. Bitter war dagegen sein Abschneiden in der U17: Da er in Mainz und Saarbrücken mit den Plätzen fünf und zwölf leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, verpasste er die DM-Quali in dieser Altersklasse um nur 0,1 Punkte.

Nikola Maria D’Onghia reichte ein zweiter Platz bei der Südwestmeisterschaft, um sich für die U13-DM zu qualifizieren. Silas Herrmann gewann bei den Jungs, sodass sich beide Fechter der TSG Friesenheim jeweils als Ranglistenerste für die U13-DM am 1. Juni in Bad Nauheim qualifizierten. Gabriel Debeauvais, der in Mainz Silber holte und auf Ranglistenplatz zwei steht, darf in der Mannschaft starten, allerdings ist er im Einzel wegen fehlender deutscher Staatsbürgerschaft nicht startberechtigt.