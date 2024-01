Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gründungsarbeiten für den Bau der neuen Brücke an der Hochstraße Süd starten in Kürze. Der dafür benötigte Großdrehbohrer wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr mit einem Schwertransport sicher angeliefert – trotz der schwierigen Wetterbedingungen.

Abgeladen wurde der 160-Tonnen-Koloss auf dem Baufeld im Bereich des Faktorhauses. Lange stand er allerdings nicht dort. Bereits in der Nacht auf Donnerstag wurde das Bohrgerät