Schmuck und Geld im Gesamtwert von rund 1800 Euro haben zwei Diebinnen mit einem absonderlichen Trick erbeutet. Die beiden Frauen hatten am Mittwoch gegen 15 Uhr eine 61-Jährige vor einer Apotheke in der Bismarckstraße (Mitte) angesprochen. Eine der Frauen gab sich als Ärztin aus und forderte die 61-Jährige auf, Schmuck und Geld in ein Tuch zu legen und das Stoffpaket erst zu Hause wieder zu öffnen. Die angebliche Ärztin versprach der 61-Jährigen, dass sie nie wieder krank werden würde, wenn sie den Anweisungen folge. Als die 61-Jährige das Tuch später öffnete, stellte sie fest, dass sich darin nur Papierschnipsel befanden. Die Wertsachen waren weg. Eine Täterin ist 28 bis 30 Jahre alt, hat dunkles rostbraunes Haar und trug eine braune Brille. Zum Tatzeitpunkt trug sie Jeans und eine Stoffjacke. Ihre Begleiterin ist 45 bis 50 Jahre alt, von kräftiger Statur, hat blondes schulterlanges Haar und trug eine rosa Bluse. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.