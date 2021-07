In der Gartenstadt hat ein vermeintlicher Handwerker laut Polizei am Montag eine Seniorin überlistet. Gegen 13 Uhr klingelte der Unbekannte bei der 87-Jährigen in der Karlsbader Straße in einem Mehrfamilienhaus, das gerade restauriert wird. Er gab sich als Monteur aus und erklärte, dass er die Wasserrohre überprüfen müsse. Als die Seniorin ihn in ihre Wohnung ließ, forderte er sie auf, mehrere Schränke in der Küche auszuräumen und den laufenden Wasserhahn auf Verfärbungen hin zu beobachten. Währenddessen durchsuchte der Mann unbemerkt das Wohnzimmer und stahl Schmuck sowie Bargeld. Dann teilte er der 87-Jährigen mit, dass er ihre Wasserrohre im Keller noch testen müsse und verließ die Wohnung. Erst dann bemerkte die Frau den Diebstahl. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit Monteurskleidung. Die Polizei rät: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Weitere Informationen und Tipps zum Schutz gibt’s im Netz unter www.polizei-beratung.de. Hinweise zum konkreten Fall unter Telefon 0621/963-2773.