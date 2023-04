Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) liegen zwei besondere Stolpersteine. Sie erinnern an den ehemaligen Lehrer Siegfried Rothenberger und den Absolventen Edgar Strauss. Beiden wird in Ludwigshafen bereits an anderer Stelle gedacht.

Der Text auf den beiden Stolpersteinen des Künstlers Gunter Demnig unterscheidet sich von allen anderen der fast 300 in der Stadt. „Hier wohnte“, steht normalerweise den Namen voran, denn die Steine