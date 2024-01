Der TFC Ludwigshafen steht nach einer Niederlagenserie in der ersten Regionalliga mit dem Rücken zur Wand. Warum das keine neue Situation ist und was Trainer Philipp Grimmer erwartet.

Der TFC Ludwigshafen bestreitet am Sonntag, 11 Uhr, sein erstes Heimspiel des Jahres in der Hallenrunde der ersten Regionalliga Süd. Zu Gast ist der 1. Hanauer HC, den der TFC in der Hinrunde noch mit 10:9 (3:5) bezwingen hatte.

Dem TFC droht erneut ein Showdown um den Klassenverbleib. Knapp zwei Wochen vor Rundenende steht der TFC auf dem fünften Platz. Lediglich zwei Punkte trennen die Ludwigshafener vom sechsten und gleichzeitig letzten Tabellenplatz. Bereits in den vergangenen Runden haben die Pfälzer ihr Gespür für das Dramatische bewiesen. In der Hallenrunde 2021/2022 benötigte der TFC zwei Siege, um die Klasse zu halten. Am letzten Spieltag war nach einem 6:5 Erfolg gegen den damaligen Tabellenletzten aus München der Jubel groß. Ein Jahr und viele Nerven später jubelte der TFC erneut. Nach einem 6:3-Hinspielerfolg reichte die 5:6-Auswärtsniederlage in der Relegation gegen den Aufstiegsaspiranten aus Schwabach erneut aus, um den Abstieg zu vermeiden. Vier Spiele hat der TFC, um ein weiteres Jahr erste Regionalliga Süd in der Halle zu spielen.

Sieg im Hinspiel

Das erste dieser Spiele bestreitet der TFC gegen den um drei Punkte besser stehenden 1. Hanauer HC. „Hanau ist eine sehr gute junge Mannschaft mit hoher Laufbereitschaft und einem allgemein sehr schnellen Spiel. Wir müssen nach Ballverlusten schnell umschalten, um ihnen so die Chance zu nehmen, uns mit Kontern zu überrumpeln. Sie verfügen über gute kurze Ecken. Daher wäre es ratsam für uns, diese zu vermeiden. Das wird in der Halle über 60 Minuten hinweg natürlich sehr schwer werden“, so TFC-Trainer Philipp Grimmer.

Im Hinspiel gelang der erste von bisher zwei Siegen für die Ludwigshafener in dieser Saison. Im neuen Jahr gab es bisher nur Niederlagen. Einem 2:9 beim Tabellenletzten aus Würzburg folgte ein 6:7 in Mainz. Dem Tabellenletzten gelang damit der erste Sieg der Saison.

Spieler fehlen

„Wir spielen konstant nicht mit dem besten Kader. Trainieren auch dementsprechend nicht so ausgiebig, wie das andere Mannschaften in der Liga machen. Da wird es natürlich auch schwer, die notwendigen Punkte einzusammeln. Das Spiel in Mainz haben wir schon auf Augenhöhe absolviert. Nichtsdestotrotz haben wir einige Ausfälle gehabt“, erläutert Grimmer.

Die Vorzeichen könnten also deutlich besser sein, zumal der TFC auch am Wochenende erneut auf Spieler verzichten muss. Mit einem Blick auf den restlichen Spielplan sind die Ludwigshafener aber fast schon zum Siegen verdammt. Die letzten drei Spiele geht es für die Ludwigshafener gegen die Tabellenplätze eins bis drei. Der aufkeimende Mythos der Unabsteigbaren kommt auf den Prüfstein. Für den TFC keine neue Situation, was am Ende vielleicht sogar der entscheidende Punkt sein könnte.