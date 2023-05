Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tango tanzen in einem Gotteshaus: In der protestantischen Friedenskirche stand das am Freitag erstmals auf dem Programm. Denn beim Tanzen geht es genauso um eine Verbindung wie beim Beten.

Die Köpfe eng aneinander gelegt, versunken in der Musik: So bewegten sich die Tänzer beim Gottesdienst in der Friedenskirche. Was hat Tango Argentino mit Gottesdienst zu tun? Ganz einfach: Sich aufeinander