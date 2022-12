Auf dem Parkplatz eines Heidelberger Modehauses hat sich laut Polizei am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fußgänger tödlich verunglückt ist. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen rangierte der Fahrer eines Lkw auf dem Parkplatz in der Dossenheimer Landstraße, um in Richtung einer Laderampe zu gelangen. Im Bereich einer leichten Steigung erfasste der Schwerlaster den Fußgänger, der unter den Zwölftonner geriet. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der Lkw wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Ein Gutachter wird in die Ermittlungen eingebunden, die derzeit noch andauern und laut Polizei über die nächsten Wochen hinausgehen werden.