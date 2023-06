Nachdem die CDU/CSU im Bundestag mit einem Antrag zur Senkung der Stromsteuer gescheitert ist, teilt Thorsten Ralle, Vorsitzender der Ludwigshafener Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), mit: „Jeder Mittelständler, jeder Betrieb, jeder Privathaushalt leidet seit Monaten unter den massiv gestiegenen Energiepreisen.“ Die Kosten für Strom würden für energieintensive Firmen zur Existenz-Bedrohung. „Die Politik der Ampel baut in vielen Bereichen auf eine Elektrifizierung – doch dafür sind die Strompreise aktuell zu hoch“, meint Ralle. Die Koalition gebe zudem zu, dass die Preise weiter hoch bleiben werden. „Jetzt fordert der Wirtschaftsminister einen Brückenstrompreis. Wohin die Brücke führen soll, sagt er nicht“, teilt die MIT Ludwigshafen mit. Bürger und Unternehmen bräuchten Unterstützung beim Strompreis. „Das sollte unbürokratisch und schnell geschehen. Deswegen fehlt uns jedes Verständnis, dass die Ampel den Antrag auf Senkung der Stromsteuer und der Umsatzsteuer auf Strom abgelehnt hat“, so Ralle. Damit sei verpasst worden, Bürgern, Mittelstand und Handwerk den Rücken zu stärken. Die MIT ist der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland.