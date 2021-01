Der Stadtrat muss in diesem Jahr zentrale Weichen bei den Großprojekten stellen. Um das neue Rathaus sowie die beiden Hochstraßen wird es auch gleich in der ersten Sitzung 2021 gehen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird über den aktuellen Sachstand informieren. Die Sitzung beginnt am Montag um 15 Uhr. Es wird die zweite Hybridsitzung des Gremiums sein. Wegen der Corona-Pandemie sind nur die Fraktionsvorsitzenden im Pfalzbau anwesend. Die anderen Mitglieder des 60-köpfigen Gremiums werden von zu Hause aus digital zugeschaltet. Bürger können die Sitzung per Livestream verfolgen (www.ludwigshafen.de). Konkret geht es bei Steinrucks Überblick um einen Standort für das neue Rathaus. Der Stadtrat hat ja beschlossen, dass Rathausturm und Rathaus-Center ab 2022 abgerissen werden. Ein neues Rathaus soll gebaut werden. Nun ist noch zu klären, wie groß der Neubau wird und ob er wieder am Rathausplatz oder aber an anderer Stelle entsteht. Außerdem müssen die Pläne für den Neubau der Pilzhochstraße und den Abriss der Hochstraße Nord samt Bau der Stadtstraße vorangetrieben werden, weil diese Vorhaben in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Ansonsten muss der Stadtrat einige Beschlüsse aus Ausschüssen absegnen und sich mit einigen Fraktionsanträgen befassen.