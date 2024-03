Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob auf Gehwegen oder in Grünanlagen: Beschwerden über wild herumliegende Elektroroller sind an der Tagesordnung. Auch zu Unfällen ist es bereits gekommen. Die Stadt geht das Problem nun mit markierten Abstellflächen für E-Scooter an.

Die Stadtverwaltung hat damit begonnen, die ersten Parkzonen zu kennzeichnen. Die Markierungsarbeiten beginnen im Innenstadtbereich, insbesondere an Stellen mit hoher Ausleihfrequenz, an ÖPNV-Haltestellen