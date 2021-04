Spazierengehen ist angesagter denn je. Eine gute Möglichkeit, um sich mit Freunden an der frischen Luft zu treffen. Wir haben uns auf die Socken gemacht und geben Tipps für Routen in Ludwigshafen. Heute geht es durch Oggersheim, wo es Tierisches und Historisches zu entdecken gibt.

Sonnig ist es an diesem Samstagvormittag im April, vielleicht ein paar Grad zu kühl, als ich mich vom Stadtpark Oggersheim aus auf meinen 5,8 Kilometer langen Spaziergang Richtung Maudacher Bruch mache, ursprünglich eine Rheinschlinge, seit 1978 Landschaftsschutzgebiet. Der Stadtpark Oggersheim ist an sich ein idyllisches Plätzchen und lädt mit dem kleinen Teich und dem Spielplatz zum Verweilen ein. Wäre da nicht die Kreisstraße 3, die unmittelbar daran vorbeiführt. Der Lärm der Autos durchbricht immer wieder die Stille. Der an der BG Klinik stationierte Hubschrauber setzt in diesem Moment zur Landung an. Ein ungutes Gefühl. Ich verlasse den Stadtpark, die kleine Oase am Rande von Ludwigshafens größtem Stadtteil und spaziere am Mittelgraben entlang bis zur Kreuzung „In den Neugärten“.

Ein ganz besonderes Wegkreuz

Ich erreiche ein ganz besonderes Wegkreuz mit einer eingemeißelten Jesus-Figur, das von seiner Form her wie ein Baum wirkt, dessen Äste zurechtgestutzt wurden. Ganz irdisch geht es weiter über eine Brücke, die über jene lärmende K 3 führt. Auf der linken Seite blicke ich auf die 1968 eröffnete BG Klinik, ein weit über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Traumazentrum. Allerdings führt mich meine Tour rechts weiter über den Pfennigsweg hin zum Basisstein, der um 1820 genau an dieser Stelle platziert wurde und aus durch Eisenbänder verklammerte Sandsteinplatten besteht. Die Idee war, die Länge der Verbindungslinie von der Wallfahrtskirche Oggersheim bis zum Speyerer Dom bei einem groß angelegten Vermessungsprojekt der „Königlich bayrischen Landvermessung“ zu ermitteln. 6782,37 bayerische Ruten wurden mithilfe von vier Meter langen Stangen gemessen, was einer Länge von etwas weniger als 20 Kilometer entspricht.

Weiter in Richtung Bruch

Offensichtlich ist der Basisstein Anlaufstelle beziehungsweise Treffpunkt für den einen oder anderen, der unter Langeweile leidet. Wie sonst lassen sich so einige Hinterlassenschaften und Graffiti-Schmiereien erklären? Auf der Brücke, die über die A 650 hinweg führt, genieße ich den weiten, unverbauten Blick in die Pfalz und rüber nach Mannheim. Ich spaziere weiter in Richtung Maudacher Bruch, vorbei an Feldern, auf denen sich saftig-grüne Getreidehalme gen Himmel strecken.

Parallel zum Schlangengraben nähere ich mich dem Maudacher Bruch. Ein Fahrrad, das mutterseelenallein am Wegesrand steht, weckt mein Interesse. Den dazugehörigen Besitzer mache ich schnell ausfindig. „Schauen Sie mal, hier nistet ein Storch“, sagt der ältere Herr zu mir, während er konzentriert nach oben schaut. Sein ganzes Interesse gilt der Storchenmama oder vielleicht doch dem Storchenpapa, die oder der auf einem abgebrochenen Baumstamm in ziemlich luftiger Höhe brütet. Wer von beiden gerade auf den Eiern sitzt, ist nicht klar, denn bei den Störchen herrscht Gleichberechtigung. Mal passt der Papa, mal die Mama auf das Gelege auf. Ich kneife die Augen zusammen und kann den Kopf einer der beiden entdecken.

Störche kommen immer wieder

„Die sind schon seit drei Jahren hier“, erzählt mir der Adebar-Kenner. Um Futter zu holen, würde der Storch einige Kilometer weit weg fliegen, berichtet er. „Hier im Bruch gibt es nicht mehr so viele Frösche, deshalb fliegt er bis in die Rheinauen.“ Seit Mitte März, sagt der Herr, würden sie schon brüten. Ich versuche, noch den einen oder anderen Blick auf den Storch zu erhaschen. In regelmäßigen Abständen nämlich steht er auf, um die Eier zu belüften und das Nest zu überprüfen. Doch momentan scheint er etwas träge zu sein und wenig ambitioniert, sich in seiner vollen Schönheit zu präsentieren. Seine ganze Aufmerksamkeit gehört dem Nachwuchs.

Ich marschiere weiter, passiere eine Anhöhe und bin mittendrin im Wald. Sträucher, Büsche, Totholz – hier kann die Natur sich so entfalten, wie sie möchte. Und das macht sie auch. Einzelne Sonnenstrahlen bahnen sich den Weg durch die Bäume. Ich erreiche den Mittelgraben und bin mittlerweile auf dem Rückweg. Ich passiere die Unterführung unter der A 650 hindurch. In der Ferne grasen die einzigen Ludwigshafener Kühe auf der Wiese und lassen sich vom Lärm der vorbeifahrenden Autos nicht stören. Vor mir taucht wieder das Feldkreuz auf. Ich biege links ab und laufe an der Bezirkssportanlage Oggersheim vorbei und erreiche meinen Ausgangspunkt am Stadtpark.