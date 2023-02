Über die „Kita-Bedarfsplanung für ausreichende Öffnungszeiten, Personal und Plätze“ informiert der Stadtelternausschuss am Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr in einer Infoveranstaltung im Gemeindehaus der protestantischen Christuskirche in Mundenheim, Kirchplatz 5.

Andreas Winheller, Ehrenvorsitzender und langjähriger ehemaliger Vorsitzender des Landeselternausschusses, will über den Zweck der kommunalen Bedarfsplanung referieren, die Betreuungsbedarfe von Eltern und Sorgeberechtigen einer Kommune erfassen soll. Sie dient zur Festlegung von Betreuungszeiten, Erfassung von Kita-Personalbedarf und zur Vorbereitung von Entscheidungen zum Ausbau von Kita-Plätzen.

Wie diese Planung funktioniert, wie Bedarfe ermittelt werden, welche Beteiligungsformate vorgesehen sind, wie Betreuungszeiten, und benötigtes Erziehungspersonal in der Kita festgelegt werden oder welche Möglichkeiten Eltern haben, wenn der Betreuungsbedarf eingeschränkt ist oder gar kein Platz zur Verfügung steht – all diese Fragen will Winheller aufgreifen.

Der Stadtelternausschuss ist die gesetzliche Vertretung der Kita-Eltern in Ludwigshafen. Er repräsentiert darüber hinaus die Interessen aller Eltern mit Kindern im Kita-Alter gegenüber Jugendamt, Politik und Öffentlichkeit. Er ist im Jugendhilfeausschuss und im Landeselternausschuss vertreten.

Noch Fragen?



Weitere Infos im Netz unter www.stea-lu.de und www.lea-rlp.de.