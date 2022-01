Bei einer Vollversammlung des Stadtelternausschusses (Stea) Anfang Dezember im Pfalzbau haben die Kita-Elternvertreter einen neuen Vorstand gewählt. Wie die Sprecherin des Ausschusses jetzt mitteilte, bildeten Delegierte aus den 83 städtischen, kirchlichen und freien Kindertageseinrichtungen erstmalig nach dem neuen Kita-Gesetz die neue Vollversammlung. An der Spitze des Stea wurden Sebastian Storck und Ines Friedla bestätigt. Außerdem gehören Yasemin Acar, Christina Ihrig, Lars Liebscher, Gesine Marx, Martin Schöne,

Björn Piro, Chantal Hagenbruch, Matthias Schwerdtfeger, Elif Altuntas und Sven Christmann zum Vorstandsteam. Der Stea ist ein Zusammenschluss aller Elternvertretungen von Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) in der Stadt. Er repräsentiert die Interessen der Eltern gegenüber dem Jugendamt, der Politik und der Öffentlichkeit. Neben den aktuellen Themen wie dem Corona-Alltag in Kindertageseinrichtungen will sich das neue Vorstandsteam bei seiner Arbeit auf die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes sowie die Harmonisierung der Standards der verschiedenen Träger konzentrieren. Anmeldung für Elternsprechstunde Die Anmeldung für die Kitaplätze 2022/2023 läuft dem Stea zufolge derzeit. Eltern, die hierzu oder zu anderen Themen Beratung oder Unterstützung benötigen, können sich per E-Mail an info@stea-lu.de für die Elternsprechstunde eintragen. Die erste Elternsprechstunde findet am 26. Januar, 20.30 Uhr statt, eine weitere am 15. Februar ebenfalls um 20.30 Uhr.