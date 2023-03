Die SPD-Stadtratsfraktion fordert die Stadtverwaltung auf, schnellstmöglich Maßnahmen „zur Verbesserung der prekären Personalsituation bei der Kinderbetreuung in Ludwigshafen zu ergreifen“. Die kritische Betreuungssituation der Kinder in Ludwigshafen habe mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das zu einem sofortigen Handeln zwinge, teilt die jugendpolitische Sprecherin der Fraktion, Romina Dimov, mit. „Die SPD-Stadtratsfraktion stellt deshalb zum Jugendhilfeausschuss am 30. März einen Antrag, der Möglichkeiten beinhaltet, die Personalsituation zu verbessern“, heißt es in einer Presseerklärung. Dabei orientierten sich die vorgeschlagenen Maßnahmen unter anderem an den Praktiken der Stadt Mannheim, welche städtischen Sozialassistenten und Kinderpflegern die Möglichkeit biete, nach einer Bewährungszeit von sieben Jahren sowie entsprechender Teilnahme an Fortbildungen eine Angleichung des Lohns an Erzieher zu erhalten. Auch das Angebot eines garantierten Betreuungsplatzes für Kinder von Mitarbeitern im Sozial- und Erziehungsdienst sei eine Möglichkeit, mehr Personal für eine Karriere bei der Stadt Ludwigshafen zu begeistern, argumentiert die SPD. „Es braucht pragmatische Ansätze, die sofort umgesetzt werden können“, betont der Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzende, David Guthier. Weiterhin ziele der SPD-Antrag darauf ab, die dualen Ausbildungs- und Studienplätze zu erhöhen sowie Absolventen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Stadt Ludwigshafen anzubieten, um vakante Stellen dauerhaft zu besetzen.